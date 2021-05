Perché Joey e Phoebe non si mettono insieme? Analizziamo il mistero di Friends

Avrebbero potuto esserci tre coppie all'interno del gruppo di Friends e probabilmente i fan avrebbero amato le tre coppie alla stessa maniera ma alla fine abbiamo ottenuto "solo" Monica e Chandler e Ross e Rachel, perché Joey e Phoebe non sono finiti insieme?

Creato da David Crane e Marta Kauffman, Friends ha debuttato nel 1994 e si è concluso nel 2004 dopo 10 stagioni. La serie è ancora considerata una delle migliori di tutti i tempi e continua a conquistare i cuori del pubblico in tutto il mondo, la recente reunion di Friends ha messo la ciliegina sulla torta di questo straordinario viaggio.



Lo show seguiva le vite di un gruppo di giovani: Phoebe, Monica, Rachel, Joey, Chandler e Ross che vivevano a New York City e facevano del loro meglio per bilanciare la loro vita personale, sociale e professionale.

La coppia principale della serie era quella formata da Rachel e Ross, poi sono arrivati anche Monica e Chandler.

Alla fine, Phoebe ha trovato la sua "aragosta" in Mike Hannigan (Paul Rudd), e Joey ha trovato il suo partner nella serie spinoff Joey che non ha avuto il successo sperato.



Tuttavia, molti fan ad un certo punto si sono chiesti se Phoebe e Joey si fossero mai messi insieme o se fosse mai stata pianificata una relazione tra loro. A quanto pare, i due interpreti Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, ci hanno pensato quando la serie era ancora in onda e avevano un'idea di come sarebbe potuto accadere.



In un’intervista congiunta a EW nel 2016 gli è stato chiesto perché i loro personaggi non si sono mai messi insieme e LeBlanc ha risposto: “Verso la fine abbiamo lanciato l'idea che Joey e Phoebe avessero fatto sesso occasionale per tutto il tempo. Saremmo tornati indietro e avremmo rigirato tutte le scene storiche e poco prima di un momento che tutti conoscono, ci sono Joey e Phoebe che escono insieme da un ripostiglio delle scope. Ma la produzione era tipo: "Nah"”.



Sarebbe stato certamente un espediente interessante, alcuni fan pensavano che avrebbero potuto effettivamente essere una bella coppia data la loro personalità.



Intervistato da Metro lo showrunner David Crane ha spiegato perché la coppia non si è formata: "Sarebbe stato tutto troppo ordinato e completo. Quando il tuo obiettivo è tenere insieme le storie dei sei personaggi, sarebbe stato davvero facile percorrere quella strada, ma penso che tutti abbiamo ritenuto che sarebbe stato un errore".



Ha continuato spiegando che le due coppie hanno anche influenzato il modo in cui le loro storie si sono svolte dato che diventava sempre più difficile per gli autori inventare nuove trame:



“Poiché avevamo messo insieme Ross e Rachel, abbiamo dovuto dare a Monica e Chandler un'altra serie di sfide”, ha detto. “E così tutto il loro viaggio su come sono finiti insieme e hanno avuto dei bambini doveva essere diverso. Penso che questa sia la sfida più grande del realizzare una serie tv per dieci anni".



E voi che cosa ne pensate, vi sarebbe piaciuto vedere Joey e Phoebe insieme? Fatecelo sapere nei commenti!