Ecco perché John Krasinski ha recitato nelle terza stagione di The Office con una parrucca

Continuano a emergere curiosità e aneddoti sulla sit-com cult The Office. Così, dopo aver scoperto i piani iniziali per Jim e Pam nella stagione conclusiva e il vero motivo dell'addio di Steve Carell, oggi vi parliamo dei capelli di Jim nella terza stagione, che in realtà ha recitato indossando una parrucca!

Per anni, i fan di The Office hanno discusso dell'acconciatura discutibile del personaggio interpretato da John Krasinski e alcuni di loro sono giunti alla risposta dell'esistenza della parrucca quando hanno scoperto che l'attore aveva ottenuto un ruolo principale in Leatherheads (In amore niente regole), film del 2008 diretto da George Clooney e le cui riprese avvennero in contemporanea con la terza stagione dello show. Ebbene, nel lungometraggio aveva tutt'altra acconciatura (ispirata agli anni Venti) e quindi Krasinski ha convinto la produzione a permettergli di tagliare i capelli e di indossare una parrucca in The Office senza così cambiare (troppo) l'acconciatura di Jim.



La vicenda è stata ricostruita in The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s di Andy Greene, raccontata da Kim Ferry, che è stata hairstylist della serie. C'era infatti un problema: lo showrunner Greg Daniels non voleva che Krasinski tagliasse i capelli, tanto meno che indossasse una parrucca, perché convinto che i fan se ne sarebbero accorti.



Poiché il taglio dei capelli era essenziale per recitare in Leatherheads, Krasinski e Ferry attuarono un piano: fare una parrucca in segreto e usarla durante le riprese senza dire nulla a nessuno. Dopo aver girato una scena, soddisfatto del risultato, l'attore si recò nello studio di Daniels, ci parlò per un po' e all'improvviso tolse la parrucca, convincendolo definitivamente a concedergli questa possibilità.

Una storia a lieto fine per Krasinski, dunque, anche se l'occhio dei fan più attenti non è stato ingannato.