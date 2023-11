Perché Kaley Cuoco voleva lasciare The Big Bang Theory?

Qualche anno fa si concludeva la serie amatissima The Big Bang Theory, dopo la dipartita di Jim Parson dallo show. Tale scelta, come sappiamo, creò delle tensioni all'interno del set, ma soprattutto portò gli altri membri del cast a quasi prendere decisioni drastiche per i loro personaggi.

Da una parte abbiamo la reazione di Johnny Galecki, attore che interpreta Leonard. Come ha reagito l'attore all'uscita di Parson dalla serie? "Ero scioccato. Quel giorno siamo stati colti alla sprovvista. E non necessariamente scioccati dalla decisione di Jim, ma dal fatto che non avesse parlato prima con i suoi compagni di cast per prepararci. Quindi sì, avrebbe potuto essere gestita meglio. Siamo una famiglia; parlatene. E non sono nemmeno in disaccordo con quello che Jim ha provato, perché per molti versi ho provato lo stesso. Sono solo in disaccordo con il modo in cui è stato gestito", ha dichiarato Johnny Galecki in un'intervista per PEOPLE.

Hailey Cuoco deve aver avuto una reazione simile, dato che i due attori avrebbero pensato di non presentarsi sul set il giorno dopo la rivelazione. Ma state tranquilli, la tensione è calata dopo poco tempo e il cast è tornato unito come prima

La decisione di lasciare The Big Bang Theory non lasciò dunque contenti gli altri membri del cast, e creò soprattutto delle fratture tra Hailey Cuoco e Jim Parson.