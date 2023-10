Perché Kate ha lasciato NCIS? La spiegazione dell'addio di Sasha Alexander

Tra gli addii più dolorosi in NCIS c'è sicuramente quello di Caitlin "Kate" Todd, deceduta al termine della seconda stagione. Tuttavia, la scelta apparve obbligata: fu l'attrice stessa (Sasha Alexander) a chiedere ai produttori di intraprendere una strada simile.

Stando alle parole del produttore esecutivo Donald P. Bellisario, infatti, Alexander chiese di rescindere il contratto a causa dell'incapacità di gestire il programma. La decisione comportò non pochi problemi – il personaggio era centrale all'interno dello show –, ma gli sceneggiatori riuscirono in qualche modo a scrivere un arco narrativo che inglobasse le mutate esigenze.

Ci riferiamo appunto alla morte di Kate: dopo essere stata colpita da un proiettile nel proteggere Gibbs, riesce comunque a sopravvivere, ma non dopo un secondo colpo dritto in fronte. Ecco spiegato il successivo impegno di Gibbs nell'ottenere la testa di Ari, così da vendicare da compagna. La nuova protagonista della squadra divenne perciò Ziva, che debuttò in Kill Ari (Parte 1) e rimase nello show fino all'undicesima stagione.

Dopo l'esperienza con NCIS, Alexander avrebbe recitato in serie quali Dr. House - Medical Division, Rizzoli & Isles, Shameless e Law & Order, a cui si aggiungono pellicole quali Mission: Impossible III, The Last Lullaby e La verità è che non gli piaci abbastanza; ma il suo progetto più recente è Dangerous Lies, serie Netflix in cui interpreta il detective Chesler.

Al momento NCIS comprende 26 stagioni e ben 457 episodi. Nonostante la longevità, il programma sugli agenti speciali è tutt'altro che in dirittura d'arrivo: NCIS diventa internazionale con l'arrivo di NCIS Sydney.