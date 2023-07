Perché Kevin Costner lascerà Yellowstone? Storia della fine di un'era

Dopo mesi e mesi di speculazioni, qualche settimana fa è arrivata la conferma dell'addio di Kevin Costner a Yellowstone al termine della Stagione 5. Lo show di Taylor Sheridan sarà seguito quindi da una nuova serie con protagonista Matthew McConaughey, ma perché Costner ha deciso di abbandonare lo show dopo il successo? Proviamo a capirlo bene.

Ci sono diversi fattori chiave nella decisione di Kevin Costner di lasciare Yellowstone dopo la quinta stagione. Il noto attore ha annunciato di voler lasciare la serie acclamata dalla critica all'inizio di quest'anno, il che ha portato alla decisione della Paramount e del creatore Taylor Sheridan di concludere la serie con la partenza di Costner.

Lo show è ancora immensamente popolare, quindi la decisione dell'attore appare piuttosto insolita. Inoltre, gli ultimi episodi della Stagione 5 di Yellowstone devono ancora essere girati a causa dei problemi di programmazione nel calendario della star, quindi non è del tutto chiaro se farà ritorno in questi episodi oppure se il personaggio verrà fatto fuori.

Uno dei motivi che ha allontanato Costner da Yellowstone è il suo dare priorità alla saga cinematografica western che sta preparando da anni, Horizon: An American Saga, per il quale è stato impegnato come regista, produttore e attore. Per molti versi, Horizon e Horizon 2 sono destinati a essere in qualche modo dei successori spirituali di Balla coi lupi, il progetto che ha rappresentato l'apice del lavoro artistico di Costner nella sua carriera. Con Horizon, Costner vuole puntare a superare l'eccezionale bottino di sette Oscar ottenuto con Balla coi lupi.

Un altro fatto chiave sembrerebbe essere stato il rapporto burrascoso tra Costner e Sheridan. I contrasti vertevano principalmente sulla disponibilità dell'attore a girare gli episodi mancanti della quinta stagione.

Infine, in una recente dichiarazione, Costner ha confermato di non essere più sotto contratto con lo show e di non avere più obblighi in merito, quindi un suo ritorno sembra essere sempre più improbabile.