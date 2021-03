Perché Lucifer diventa mortale? Analizziamo i poteri del Diavolo di Netflix

La quinta stagione di Lucifer attende ancora la seconda parte, ma una cosa specificata nella quarta stagione è che Lucifer Morningstar è potente, ma anche dei punti deboli che includono Chloe Decker (interpretata da Lauren German), lame demoniache, altri angeli, dei, la lama di Azrael (Charlene Yi) e l'esorcismo.

Lucifer Morningstar, noto anche come Diavolo o Satana dagli umani, lasciò volontariamente gli Inferi per diventare proprietario di un night club a Los Angeles. Insieme al fratello angelo Amenadiel (DB Woodside) e all'amico demone Maze (Lesley Ann-Brandt), Lucifer vive sulla Terra e ha portato con sé abilità soprannaturali. Lucifer ha molti poteri e abilità e ne ha effettivamente mostrati solo alcuni, tra cui la moneta pentecostale e la spada fiammeggiante, che gli umani non possono maneggiare.

Lucifer possiede una forza soprannaturale tanto che i fan di Lucifer ricorderanno quando è stato in grado di mandare un grosso uomo lince attraverso una parete di vetro e ha sollevato un uomo per la gola contro il muro nella quarta stagione. È stato anche in grado di fermare un SUV con le mani mentre gli andava incontro. Lucifer è anche immortale e può sopravvivere a qualsiasi attacco da parte degli umani. Tuttavia, nella quarta stagione, Lucifer ha scoperto che la presenza di Chloe Decker lo rendeva vulnerabile, il che significa che perde la sua immortalità. Lucifer sa anche volare e usare la forma demoniaca, ma soffermiamoci sulla sua immortalità.

La vulnerabilità di Lucifer con Chloe è una manifestazione fisica della sua vulnerabilità emotiva nei suoi confronti. In poche parole è il suo primo vero amore e il suo diventare mortale è un modo per sentirsi normale per la prima volta, perché teme di non essere accettato se lei sapesse che era veramente il diavolo. In realtà quest'ultima lo viene comunque a sapere e questo porta a un allontanamento di Lucifer dal mondo dei terrestri per ritornare negli Inferi perché ciò sarebbe successo non appena il protagonista avesse trovato il suo vero primo amore.

Vi lasciamo alla recensione di Lucifer 5A e a quando potrebbe uscire Lucifer 5B.