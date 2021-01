Perché Lucifer e vulnerabile con Chloe? Approfondiamo i poteri del Diavolo

Una delle domande più grandi dall'inizio di Lucifer è stata sul perché il Diavolo (interpretato da Tom Ellis) possa perdere i suoi poteri solo in presenza di Chloe Decker (Chloe German). Ci sono state una serie di teorie nel corso dello spettacolo, così come alcuni suggerimenti rivelati nelle ultime stagioni.

Dagli episodi di apertura dello spettacolo, è chiaro che il diabolico Lucifer Morningstar è vulnerabile solo ad una persona: Chloe Decker. Lucifer scopre per la prima volta la sua vulnerabilità subito dopo essere stato ferito mentre cercava di risolvere alcuni importanti eventi che vedevano Chloe in pericolo.

L'evento clou si è avuto solo nella quarta stagione, episodio due, quando Chloe ha anche appreso della sua speciale vulnerabilità. Dopo che lui aveva rotto un bicchiere e stava sanguinando, lei gli disse:

“Come mai ti allontani da una gigantesca esplosione di fuoco senza un graffio ma in questo momento stai sanguinando? Perché a volte ti fai male e altre volte no, qual è la differenza?"

In risposta, Lucifer le disse:

"Sei un detective, non capisco completamente perché ma sono vulnerabile solo quando sono vicino a te".

La prima ragione di questa vulnerabilità viene spiegata nella seconda stagione, quando viene rivelato che Chloe è nata come parte di un miracolo compiuto tra Amenadiel (D.B. Woodside) e la madre di Chloe Penelope (Rebecca De Mornay).

L'angelo rivelò presto come nel suo passato fosse stato mandato sulla Terra per benedire lei e suo marito per aiutarli ad avere figli e da questo miracolo nacque proprio Chloe. Tuttavia questa non è la storia completa poiché nella quinta stagione viene scoperta l'eredità di Chloe. Infatti quando Lucifer è vicino a Chloe, metaforicamente "lascia cadere i suoi scudi" e diventa vulnerabile a lei. Questa è la metafora della fede e dell'amore di Dio su di loro per cui Lucifer agisce come uno specchio.

Chloe è l'unica che vede Lucifer per quello che è veramente. È immune al suo fascino perché parte del suo essere un "dono di Dio". Ciò significa che lei non proietta i suoi desideri su di lui, come avviene per le persone comuni, quindi Lucifer non può agire come uno specchio e in questo modo Chloe può vederlo per quello che è veramente. Questo crea le radici della relazione tra Lucifer e Chloe. Invece di vederlo come il diavolo e proiettare tutti i suoi desideri su di lui, lei lo vede semplicemente come Lucifer, come una persona. Questo costringe quest'ultimo ad abbassare la guardia ed essere emotivamente vulnerabile.

Nella quinta stagione, però Lucifer riacquista la vulnerabilità anche con la presenza di Chloe e questo potrebbe essere dovuto al fatto che i due sono andati a letto insieme o, come suggerisce Michael, Lucifer non è più fisicamente vulnerabile a Chloe perché non è più vulnerabile emotivamente, ma questo sembra altamente improbabile.

Nella sesta e ultima stagione di Lucifer ci sarà anche un episodio diretto da D.B. Woodside, e vedremo quello che secondo il co-showrunner Joe Henderson è l'episodio più dark mai scritto.