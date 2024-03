Perché in Mare Fuori ci sono i sottotitoli? Lo sceneggiatore spiega la scelta

Usufruire dei sottotitoli per guardare una serie italiana è un fatto decisamente insolito: per Mare Fuori la scelta della produzione si è però rivelata vincente (come fu, in effetti, anche quella di dotare di sottotitoli gli episodi di Gomorra), come ha spiegato in queste ore lo sceneggiatore Maurizio Careddu.

Dopo aver confermato l'arrivo di Mare Fuori 5 per l'inizio del 2025, Careddu ha infatti ribadito di considerare coraggiosa la scelta di puntare sui sottotitoli in modo da rendere godibile in tutta Italia una serie recitata per gran parte in napoletano.

"Ci siamo detti: non si capisce? Mettiamoci i sottotitoli. Si è rivelata una scelta importante per un prodotto che, pur non andando su Rai 1, è comunque di respiro generalista. C'era il dubbio che in un paese dove il doppiaggio la fa da padrone ci fosse predisposizione ai sottotitoli, ma è andata. Poi Mare Fuori racconta anche di un napoletano che cambia da quartiere a quartiere" sono state le sue parole.

Careddu ha proseguito: "Va detto che tra gli attori c'è chi è di Torre del Greco, chi di Cava, ancora maggiore varietà che abbiamo pensato fosse giusto lasciare quelle sporcature di linguaggio a chi le riconosce, anziché metterle su carta". Noi, intanto, andiamo a scoprire come stanno andando gli ascolti di Mare Fuori 4 a quasi 2 mesi dal suo esordio.

