Perchè i Marvel Studios hanno cambiato i poteri di Maya Lopez in Echo? Lo spiega l'autore

Nel corso degli anni, i Marvel Studios ci hanno abituato ad una serie di modifiche significative ai personaggi originali dei fumetti. Se parliamo di cambiamenti che separano la pagina scritta dalla trasposizione audiovisiva, Echo rappresenta forse il caso più eclatante.

Gli interrogativi su quale sarà il futuro di Maya Lopez nel MCU sono molteplici, viste anche le peculiarità di questo personaggio. Nei fumetti, Maya Lopez possiede alcuni poteri, ma questi sono in un certo senso più "realistici" (ad esempio, proprio come Taskmaster, è in grado di replicare qualsiasi stile di combattimento). Nella serie tv, invece, Maya scopre di poter assumere su di sé i doni dei suoi antenati Choctaw, trasformandoli in forza sovrumana, abilità di guarigione, precisione millimetrica, e così via.

Parlando con ScreenRant, la co-sceneggiatrice Amy Rardid ha spiegato perché si è scelto di dotare Echo di un set di poteri completamente inediti: "Abbiamo discusso molto sul discostarci, in qualche modo, dai fumetti. [...] Alla fine, abbiamo creato una trama che prevedesse che i suoi poteri fossero collegati alla sua storia e alla sua crescita emotive". L'autrice riconosce che la questione dei poteri è ciò che separa maggiormente la serie tv dal fumetto, sottolineando proprio la volontà di legare l'acquisizione dei poteri ad una ritrovata consapevolezza della protagonista, specialmente in relazione al rapporto con la madre.

Nella nostra recensione di Echo abbiamo sottolineato i punti deboli di questa operazione. Molti hanno puntato il dito proprio contro i poteri di Maya e contro il frequente utilizzo di flashback all'interno della narrazione, giudicandoli delle scelte forzate. La spiegazione del perché la protagonista abbia ottenuto proprio quei poteri e proprio in quel momento è stata giudicata insoddisfacente, se non addirittura assente: un interrogativo che forse troverà risposta più avanti, a seconda del futuro che verrà riservato a Maya Lopez.

E voi che ne pensate dei numerosi cambiamenti di Echo rispetto ai fumetti? Mentre vi invitiamo a scrivercelo nei commenti, ricordiamo che Echo è disponibile in streaming su Disney+.