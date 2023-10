Perché Matthew Perry non ha guardato più Friends per molti anni

Il 28 ottobre sarà ricordato per sempre come un dei giorni più tristi per tutti coloro che si definiscono veri e propri fan di Friends. Lo show ha infatti subito la grave perdita di Matthew Perry, interprete del sarcastico Chandler e che sicuramente per molti rappresentava un punto di riferimento negli episodi della serie.

Lo show è stato uno dei più visti e seguiti durante gli anni della messa in onda, ed anche oggi è uno spettacolo di cui le nuove generazioni pure non riescono a privarsi. Grazie infatti a piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime Video, Friends è stato più volte inserito nei loro cataloghi per renderlo fruibile anche a chi non lo avesse mai visto prima.

Ma se vi dicessimo, proprio ora che sicuramente starete facendo l'ennesimo rewatch della serie, che invece Matthew Perry non lo guardava da molto tempo?

Secondo quanto ha riportato da un'intervista durante il tour promozionale del suo libro, uscito nel 2022, Perry non guardava più lo show per un motivo ben preciso.

"Non guardo la serie...perché potrei dire nel mentre: oppiacei, cocaina. Potrei indicare cosa avevo assunto in ogni episodio di Friends. Per questo non voglio vederlo, perché è quello che noto sempre ogni volta che mi è capitato di guardarlo".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione della reunion di Friends. Oltretutto, sapevate che anche i fan di Fallout hanno omaggiato Matthew Perry?