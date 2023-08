Perché Meghan Markle ha lasciato la serie Suits?

Suits non ha mai badato a spese in quanto a cast: la serie ideata da Aaron Korsh ha sempre potuto contare su attori che non chiedevano certo cachet particolarmente economici, tra i quali spiccava naturalmente una Meghan Markle all'epoca ancora non conosciuta come consorte del principe Harry. Ma perché la nostra decise di dire addio allo show?

La domanda è tornata a sorgere nelle menti di più di uno spettatore dopo l'esplosione di popolarità di Suits su Netflix (la serie è arrivata persino a superare un successo clamoroso come Mercoledì): Markle, come sicuramente ricorderà chi ha seguito lo show dagli inizi, diede infatti volto a Rachel Zane fino alla settima stagione, decidendo poi di farsi da parte.

La decisione fu annunciata poco prima che venisse resa nota la relazione dell'attrice con il suo futuro marito e fece il paio con l'addio alla serie del collega Patrick J. Adams. Le ragioni dell'addio furono spiegate in maniera molto semplice appellandosi alla scadenza dei contratti dei due attori, che a quel punto decisero quindi di non prolungare il loro rapporto con la produzione: "No, ormai ho chiuso. Mai dire mai, ma la mia intenzione è di non tornare" ebbe a dire Meghan Markle qualche tempo dopo.

E voi, avete continuato a seguire Suits anche dopo l'addio di Markle? Siete fan della prima ora o avete recuperato la serie soltanto grazie a Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!