Perché Michael Scofield e Lincoln Burrows hanno cognomi diversi? La storia di Prison Break

Prison Break ha ottenuto un’enorme popolarità durante le sue cinque stagioni con protagonisti Dominic Purcell e Wentworth Miller nei panni rispettivamente, dei fratelli Lincoln Burrows e Michael Scofield. Ma perché i due fratelli hanno cognomi diversi?

La loro storia è molto triste ed inizia con Aldo Burrows e Christina Rose Scofield che lavoravano entrambi per una multinazionale nota come The Company.

Quando un collega di Burrows muore a seguito di un'esplosione a Manila, i due adottano il figlio di tre anni, Lincoln. Dopo un paio d'anni la coppia ha un figlio di nome Michael, ma prima che nasca, suo padre abbandona la famiglia.



Poiché Aldo Burrows se n’è andato, Christina Scofield chiama suo figlio Michael Scofield invece di Michael Burrows. Non molto tempo dopo, Christina ha una forma maligna di cancro al cervello e muore, lasciando Michael e Lincoln da soli.



Anni dopo la morte della loro madre, Lincoln diventa il tutore di Michael e successivamente viene condannato a morte e ingiustamente accusato di avere ucciso il fratello del vice presidente degli Stati Uniti. Michael Scofield farà di tutto per farlo fuggire dal penitenziario dove è rinchiuso, Fox River, soprattutto dopo aver scoperto che i soldi per la sua università non venivano dall’assicurazione sulla vita della madre, ma proprio da Lincoln che li aveva presi in prestito e così firmato la sua condanna a morte.



Wentworth Miller ha annunciato che non tornerà per la sesta stagione di Prison Break ma se volete rinfrescarvi la memoria su chi muore in Prison Break leggete il nostro approfondimento aspettando i nuovi episodi.