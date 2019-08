Perchè Netflix non è il killer di serie tv che credono in molti

Il servizio di streaming Netflix sta acquistando la reputazione di series killer, viste le frequenti cancellazioni di serie tv in suo possesso, tra cui anche alcune molto amate dal pubblico. Ma sarà davvero così?

In realtà, secondo uno studio di Bloomberg, le voci che vorrebbero Netflix come crudele tiranno tra piattaforme e network sarebbero esargerate.

Infatti, secondo le statistiche, se si vanno ad analizzare le cancellazioni di serie tv prima di una quarta stagione nel periodo incluso tra 2013 e 2017, Netflix si situa tra CBS e HBO (rispettivamente i network più popolari sia in chiaro che via cavo). In quel lasso di tempo, il 19% delle serie di Netflix sono andate oltre una terza stagione, mentre quasi la metà ne ha raggiunto una terza. Numeri molto simili a quelli riportati dagli altri due network.

Ma allora perchè l'ascia di Netflix sembra particolarmente spietata e inesorabile? A quanto pare, i fattori determinanti potrebbero essere due: l'esigua trasparenza di Netflix per quanto riguarda i dati di ascolto, e il volume delle serie prodotte.

Per quanto riguarda il primo elemento, il fatto che Netflix non condivida i ratings dei suoi prodotti e le specifiche riguardanti l'andamento dei vari episodi, lascia il pubblico all'oscuro delle ragioni che potrebbero celarsi dietro la decisione di non proseguire con un determinato show, come invece (almeno in parte) non accade per i network televisivi.

Inoltre, ci sarebbe da tenere presente la quantità di contenuti originali prodotta da Netflix. Con molte più serie all'attivo delle varie emittenti televisive, è naturale che il servizio di streaming possa sembrare maggiormente spietato, dovendo anche "accumulare" le cancellazioni, a volte. Bloomberg fa notare che l'anno di debutto di Game of Thrones, altre tre serie uscirono su HBO, ma nessuna di queste proseguì per più di un paio di stagioni.

Magra consolazione, forse, per i fan degli show cancellati finora... Ma pur sempre una consolazione per gli abbonati al servizio.