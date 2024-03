Perché Netflix non rinnova sin da subito le sue serie TV? Parliamone

Ormai è un rito abbastanza diffuso quello che Netflix ci fa vivere ogni volta che propone l'inizio di un nuovo franchise: il rinnovo di molte serie TV del colosso streaming sempre più spesso tarda a palesarsi, con i relativi annunci che arrivano solo dopo un po' di tempo. Qual è, esattamente, la strategia dell'azienda?

Uno dei casi più emblematici riguarda proprio l'ultimo arrivato: come sta andando Il problema dei 3 corpi su Netflix? A quanto pare bene, ma la compagnia non ha ancora ufficializzato nulla sui prossimi episodi nonostante pare che Benioff e Weiss stiano pensando alla stagione 2 de Il problema dei 3 corpi.

Lo stesso è avvenuto, qualche tempo fa, per ONE PIECE: solo dopo diverse settimane, a seguito del clamoroso successo in termini di visualizzazioni e gradimento del pubblico, Netflix ha pubblicato un video in cui Eiichiro Oda in persona annunciava l'esistenza di una nuova stagione.

La risposta alla domanda posta in apertura in realtà è semplice: Netflix osserva con grande attenzione i numeri che i suoi titoli conseguono dopo le prime settimane di "messa in onda", e come tutte le grandi aziende... ragiona da azienda. Solo se un prodotto ottiene i risultati sperati la produzione continua. Se, per assurdo, le future edizioni di franchise come ONE PIECE e Il problema dei 3 corpi dovessero capitolare in termini di views, probabilmente i prossimi rinnovi verrebbero messi in discussione, e magari il colosso opterebbe per la classica "cancellazione fantasma": annuncio di una stagione conclusiva e via.

Si tratta di scelte, da un lato, comprensibili. D'altro canto, questa tendenza nel produrre "stagioni pilota" ha anche i suoi svantaggi, ad esempio far affezionare il proprio pubblico a prodotti che non vedranno mai una continuazione. I casi illustri sono molti, ad esempio la cancellazione di 1899. E non sempre ci si può permettere di dare piena e totale fiducia ad un progetto perché non tutti i franchise sono diventati fenomeni ultra-pop come Stranger Things o "nascono" multimilionari come, ad esempio, Gli Anelli del Potere di Amazon.

La questione è insomma delicata e complessa, e forse la risposta più giusta è che le decisioni dovrebbero variare da caso a caso. Voi che ne pensate? Intanto, queste 5 serie Netflix cancellate avrebbero meritato di più, soffrite con noi!

