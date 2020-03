Perchè Nick è meglio di Harvey per Sabrina? Ce lo spiega Gavin Leatherwod

Come in ogni teen (supernatural) drama che si rispetti, anche ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina è presente un triangolo amoroso che ha finora fatto, a volte meno e a volte più, la felicità dei fan dell'una o dell'altra coppia. Ma perchè secondo Gavin Leatherwood Sabrina dovrebbe scegliere Nick e non Harvey?

La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina si è conclusa con la bionda streghetta (Kiernan Shipka) di nuovo single, e in dubbio sui suoi sentimenti nei confronti del suo primo amore, Harvey Kinkle (Ross Lynch)... o almeno, lo è stata per qualche episodio. La quarta parte dello show, si suppone, metterà dunque nuovamente in discussione la vita amorosa di Sabrina. Ma chi (ri)conquisterà il suo cuore?

Ad ogni modo, nonostante la rottura tra i due personaggi, l'attore interprete di Nick Scratch Gavin Leather Leatherwood ha invitato i fan Nabrina a non perdere le speranze, e in una nuova intervista con TV Guide spiega anche perché secondo lui è Nick il ragazzo più adatto per Sabrina.

"Da quello che abbiamo potuto vedere finora, nessuno è riuscito a infiammare il cuore di Nick come Sabrina, e credo che nel profondo lui lo sappia. Però al momento si sente perso, confuso, e deve ritrovare sé stesso prima di qualsiasi altra cosa" esordisce Leatherwood "E credo che Harvey sia la sceltà più sicura, la più semplice. Lui non proviene dal mondo delle streghe. Harvey è semplicemente Harvey, con suo padre, la sua graziosa dimora, e probabilmente una cena a base di chili ogni sera, che si godono tranquillamente seduti a tavola e in compagnia l'uno dell'altro. Ed è tutto molto bello, ma il fatto che Nick comprenda il mondo delle streghe è davvero un fattore importante e integrale nell'evoluzione di Sabrina".

"[Nick] forse è [una scelta] più imprevedile e selvaggia, e tra di loro [Nick e Sabrina] c'è questa sorta di energia esplosiva, a volte, come del resto in ogni grande relazione. Entrambi, poi, sono più proni a combattere l'uno per l'altra, mentre quando è finita con Harvey è stata più una cosa tipo 'Ok, è andata così, pazienza, ce ne faremo una ragione'" continua l'attore, e conclude "Secondo me è più eccitante vedere un rapporto come quello tra Nick e Sabrina".

Ci sarebbe da aggiungere, tuttavia, oltre a un presunto riavvicinamento di Nick e Prudence (Tati Gabrielle), anche l'incognita Caleb (Sam Corlett)... Ma scopriremo come andrà solo quando la quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina farà il suo arrivo su Netflix.

E voi che ne pensate? Ha ragione Gavin? Fateci sapere nei commenti.