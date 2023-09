Perché non ci sono animali in One Piece? Risponde lo showrunner del live-action Netflix

One Piece è sicuramente diventata in breve tempo una delle produzioni di punta di casa Netflix, arrivando addirittura a superare quelli show che da sempre sono garanzia di successo per la piattaforma, come Stranger Things. Nonostante le critiche non siano mancate infatti, lo spettacolo è stato un verto successo.

Eppure, nonostante sia ormai certo che One Piece avrà una seconda stagione, rimane comunque una domanda che, praticamente tutti, si stanno continuando a fare insistentemente, senza però trovare mai una risposta certa.

Dove sono gli animali nel One Piece di Netflix? Ecco che per rispondere a questa domanda è intervenuto direttamente lo showrunner Steven Maeda, che ha affermato che gli piacerebbe portare in live-action almeno un paio di animali presenti nel materiale originale di Eiichiro Oda.

"Avevamo una storia per Shushu, era leggermente diversa da quella del manga. Alla fine però abbiamo deciso di non girarla nemmeno. C'era questo rapporto tra lui e Zoro, ma alla fine abbiamo deciso che si distaccava troppo e non lo abbiamo mai realizzato".

Maedea si è anche detto entusiasta per ciò che riguarda Tony Tony Chopper: "Penso sia davvero qualcosa di fuori dal comune. Si tratta di una renna parlante che vuole diventare un importante medico. Solo Oda potrebbe inventare una cosa del genere e farla funzionare. Adoro la storia di Chopper".

Voi cosa ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di One Piece.