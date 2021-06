Perché non c'è Suki nel revival di Una mamma per amica?

Il revival del 2016 Una mamma per amica: Di nuovo insieme ha riportato la maggior parte del cast originale in scena ma i fan sono rimasti delusi quando hanno notato che l’amata cuoca del Dragonfly Inn, Sookie (Melissa McCarthy) è stata quasi totalmente assente.

Il successo delle sette stagioni di Una Mamma per Amica, andato in onda dal 2000 al 2006, ha spinto i fan a chiedere a gran voce una reunion tra Rory e Lorelei Gilmore (Alexis Bledel e Lauren Graham) insieme a tutti gli eccentrici cittadini di Stars Hollow. Ma è stato solo nel 2016 che il revival intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme è arrivato sui nostri schermi grazie a Netflix.

Questo revival di 4 episodi ha riportato la maggior parte del cast originale dello show, con alcune eccezioni di grande rilievo che non sono passate inosservate.



Ovviamente, questi tipi di progetti sono un po’ complicati da realizzare quando sono coinvolti molti attori, alcuni dei quali non sono stati in grado di apparire nel revival come i loro personaggi avrebbero meritato, stiamo parlando di Dean Forrester di Jared Padalecki e la chef Sookie St. James interrpetata da Melissa McCarthy.



Dean è stato il primo amore di Rory, mentre Sookie era il braccio destro affidabile e divertente di Lorelai. Entrambi gli attori hanno fatto delle apparizioni in una singola breve scena ciascuno che ci ha fornito una spiegazione affrettata per la loro assenza.



Tutto ciò è dovuto principalmente ai conflitti di programmazione poiché sia McCarthy che Padalecki erano impegnati con le loro carriere mentre le riprese del revival erano in corso.



Per questo motivo abbiamo visto Sookie solo in una scena al Dragonfly Inn durante il quarto e ultimo episodio di Una mamma per amica: Di nuovo insieme mentre mostrava a Lorelai le numerose torte nuziali che aveva preparato per lei e Luke Danes (Scott Patterson).



In precedenza, il revival aveva spiegato che Sookie si era presa un po' di tempo lontana da Stars Hollow per studiare alla Blue Hill Farm di New York. In sua assenza, Lorelai ha avuto un certo numero di chef famosi al Dragonfly Inn tanto che era diventata una cosa normale assumere e licenziare chef in continuazione.

Tuttavia McCarthy in seguito ha detto che i creatori del revival non l'avevano contattata per riprendere il suo ruolo, nonostante gli showrunner abbiano affermato che era troppo impegnata per tornare nella parte.

Non sappiamo se si è trattato di un piccolo malinteso ma sappiamo che i creatori e l'attrice hanno chiarito le cose in tempo per il cameo nell’ultimo episodio anche se i fan sono rimasti comunque delusi per il poco minutaggio.



McCarthy ha vinto un Emmy Award per Mike & Molly nel 2011, è stata nominata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per Le amiche della sposa nel 2012 e candidata al Golden Globe per la miglior attrice in un film commedia o musicale per Spy nel 2016.



