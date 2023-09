Perché One Piece è andato meglio di Cowboy Bebop? I dettagli che hanno fatto la differenza

Prima di realizzare il riuscitissimo adattamento di One Piece, la coppia Marty Adelstein-Becky Clements si era ritrovata a lavorare anche alla trasposizione in live action di un altro anime di successo, fallendo in quel caso in modo piuttosto netto. Il produttore ha spiegato quale siano state le differenze sostanziali tra le due produzioni.

La scelta dell’attore protagonista di One Piece ha fatto la differenza in positivo per l’apprezzatissimo adattamento dei lavori di Eiichirō Oda, ma, stando a quanto riferito dal produttore della serie, probabilmente una scelta azzeccata degli attori non sarebbe bastata, da sola a evitare un disastro simile a quello visto con la trasposizione di Cowboy Bebop.

Rispondendo a una domanda a proposito della lezione imparata dal primo fallimento, Adelstein ha risposto: “Beh, Bebop è interessante perché ancora amo lo show. Mi piaceva molto e penso che André Nemec e i ragazzi di Midnight Radio abbiano fatto un ottimo lavoro in situazioni difficili. Abbiamo imparato che bisogna avere la benedizione del creatore. Il creatore di Cowboy Bebop non voleva averci niente a che fare. Non che non fosse d’accordo, semplicemente non voleva essere coinvolto. Non era quello che voleva fare”.

Quindi il produttore è andato più nel dettaglio: “Avere il consenso del creatore, avere Oda che ha accettato e benedetto il progetto, ha fatto una grande differenza. Ma credo che la lezione principale sia stata che Cowboy Bebop fosse un adattamento. Con One Piece abbiamo imparato che bisogna rimanere molto vicini ai personaggi originali. La gente voleva vedere Luffy come Luffy, che incarnasse tutte le caratteristiche che aveva. Quindi siamo rimasti molto, molto vicini, anzi, il più vicino possibile all’originale per convincere i fan, e questo sembra essere l’elemento che ha fatto la differenza”.

In effetti, il grande successo riscontrato dalla serie si deve, probabilmente, prima di tutto all’apprezzamento di chi conoscesse già la storia, come ribadito dallo stesso produttore che si è detto entusiasta di aver conquistato i fan di One Piece.