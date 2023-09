Perché One Piece è stata girata in Sudafrica? La risposta di Netflix

Il remake live-action di One Piece è un successo, con la seconda stagione già praticamente pronta per essere girata al termine del periodo di sciopero da parte di sceneggiatori e attori di Hollywood. Uno degli elementi minori ma che ha catturato l'attenzione del pubblico è stata la scelta della location delle riprese, ovvero il Sudafrica. Perché?

L'adattamento live-action di One Piece ci ha regalato uno scenario unico con molti set diventati già iconici. Più di quanto ci si aspetterebbe dalla maggior parte degli adattamenti moderni, dopo che la pandemia ha limitato le produzioni in diversi modi. Inoltre, si tratta di un'avventura piratesca che idealmente si svolge nei vasti mari dell'East Blue.

Secondo la produttrice Becky Clements, uno dei motivi per cui si è deciso di girare in Sudafrica sembra sia stata l'esperienza del produttore esecutivo Chris Symes, che aveva già lavorato a Black Sails.

"Sapevamo che avremmo girato lì perché Chris Symes, il nostro produttore esecutivo, ha prodotto Black Sails e ha curato la costruzione di molte navi pirata per quella serie. Ce n'erano già un paio che sapevamo di poter sfruttare e rimettere a nuovo".

Se da un lato la location ha offerto degli sfondi bellissimi e adatti alle varie isole, dall'altro ha portato con sé delle sfide. Clements ha sottolineato che il meteo ha rappresentato una grande sfida, in quanto ha limitato i tempi di ripresa delle varie sequenze; cosa non troppo sorprendente per i lunghi tempi di produzione nel 2022.

"Una delle sfide che si incontrano in Sudafrica è il meteo, si può girare meglio in un certo periodo dell'anno, quindi questo aspetto entra sempre in gioco, e anche il meteo ha collaborato, cosa che non sempre accade. Abbiamo quindi dovuto affrontare molte sfide, ma abbiamo avuto a disposizione un team professionale e straordinario che ci ha aiutato a farcela".

L'annuncio della Stagione 2 di One Piece dovrebbe essere dietro l'angolo ormai, con gli script che sarebbero già stati ultimati prima degli scioperi attuali.

Naturalmente, i produttori avranno già una certa esperienza per le stagioni future e chissà se rimarranno in Sudafrica a causa della varietà di climi che saranno ritratti nella Rotta Maggiore. Naturalmente, però, ci sono molti modi potenziali per far funzionare la cosa in studio, dato che dovranno comunque viaggiare con la Going Merry da un'isola all'altra.