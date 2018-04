Perché Patrick Stewart non è ancora apparso in Legion? Ecco la risposta dello showrunner

Nonostante tutti i riferimenti sparsi qua e là per le puntate che richiamano al Professor Charles Xavier, Legion non ha ancora avuto l'onore di ospitare Patrick Stewart. Eppure le premesse per la sua comparsa all'interno dello show sono più che buone, dato anche il fatto che alcuni episodi hanno mostratato anche la sua sedia a rotelle.

Ma evidentemente una ragione che motiva la sua assenza c'è, e ce la spiega direttamente lo showrunner incaricato di dirigere i lavori sulla serie TV, Noah Hawley.

Hawley in una intervista rilasciata a The Hollywood Reporter spiega infatti che sono stati molteplici i tentativi di raggiungere il famoso attore, e ciò che gli ha impedito finora di entrare nel cast di Legion non è qualche magagna legale o legata ai diritti della sua immagine; piuttosto lo showrunner chiama all'appello le diverse visioni e strategie che alcuni membri del direttivo avrebbero in mente per lo sviluppo futuro di questo franchise. Ad ogni modo, Hawley si dichiara fiducioso del fatto che, prima o poi, gli sforzi compiuti sinora per portare Stewart dalla loro parte si riveleranno efficaci dato il fatto che le sue intenzioni sono delle migliori.

Al momento, però, lo showrunner ammette di non avere ancora un piano preciso per gestire il suo personaggio all'interno dello show, data anche la sua struttura non lineare che potrebbe presentare qualche sfida in più per poterlo rappresentare al meglio.

Voi cosa ne pensate di questa faccenda? Vorreste che Patrick Stewart arrivasse finalmente a far parte del cast di Legion, magari anche solamente per un breve cameo?