Perché i personaggi di Chernobyl non hanno un accento russo o ucraino?

Chernobyl ha riscontrato un ottimo successo negli Stati Uniti e mentre aspettiamo il suo debutto italiano - la premiere sarà trasmessa da Sky Atlantic il prossimo 10 giugno - il creatore Craig Mazin ha spiegato perché molti personaggi dello show non hanno un accento russo o ucraino.

"Non usare l'accento russo è stata una delle prime e più importanti decisioni," ha dichiarato Mazin nel podcast ufficiale dedicato allo show. "Inizialmente non volevamo creare un effetto cliché alla 'Borsi e Natasha' perché l'accento russo può diventare comico molto facilmente. Subito, abbiamo pensato di far recitare gli attori un un vago accento dell'Est Europa - non molto forte ma percepibile."

"Abbiamo però capito subito che gli attori stavano recitando l'accento. Non recitavano, recitavano l'accento, e stavamo perdendo tutto quello per cui li abbiamo scelti. Onestamente, dopo due o tre provini abbiamo detto 'Ok, nuova regola. Basta accento."

Per gestire gli accenti Craig si è ispirato anche ad un'altra celebre serie targata HBO: "Per esempio, in Game of Thrones, è stato detto agli attori di Manchester di premere sull'accento per far capire di provenire dal nord. Così abbiamo detto 'Premete un po' di più qua e là. Abbiamo lasciato l'accento scozzese o irlandese di qualcuno perché suonavano molto bene e il loro personaggi erano ottimi. Inoltre, così sentiamo le persone come loro sentono se stesse."

Mazin ha comunque chiarito che per lui la questione dell'accento non è rilevante: "Alla fine, l'accento di una persona è irrilevante rispetto a ciò che accade, perché ci sono cose che non hanno bisogno di un accento per essere comunicate - panico, paura, eccitazione, preoccupazione, tristezza. Sono solo emozioni."

Il creatore dello show ha recentemente confermato che Chernobyl non avrà una seconda stagione.