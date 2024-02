Perché Phoebe Waller-Bridge ha lasciato Mr. & Mrs. Smith? Parla Donald Glover

Donald Glover e Maya Erskine sono i protagonisti della nuova serie su Amazon Prime Video, Mr. & Mrs. Smith, nel ruolo di marito e moglie che condividono anche l'attività di spie. Prima di Erskine, nel ruolo della protagonista femminile Jane avrebbe potuto esserci Phoebe Waller-Bridge, che ha abbandonato il progetto a lavori in corso.

Nel 2021, Phoebe Waller-Bridge decise di abbandonare Mr. & Mrs. Smith, nonostante fosse stata scelta come co-creatrice dello show insieme a Donald Glover.

Quest'ultimo è tornato sull'argomento, sottolineando come si sia trattata di una separazione amichevole con l'attrice, nonostante le divergenze.



"Ti rendi conto che 'Oh, cavolo, questo avrebbe dovuto funzionare'. E questo è solo un mio sincero pensiero ma penso che una buona relazione sia quella in cui non ci si tira indietro da ciò che è estremamente scomodo. E non so se saremmo mai arrivati ad un punto in cui avremmo potuto essere completamente brutali l'uno con l'altro" ha dichiarato Glover, ponendo l'attenzione anche sul diverso modo di lavorare che solitamente hanno gli artisti britannici: Waller-Bridge scrisse Fleabag da sola mentre negli USA è consuetudine organizzare delle riunioni di lavoro tra sceneggiatori per lavorare insieme:"Non penso che ci siamo mai sentiti abbastanza a nostro agio l'uno con l'altro. E va bene così, è quello che succede quando ci sono due capitani. Lei ha riscritto il pilot, e ho visto il suo copione e ho pensato 'Non è decisamente il mio stile' ma se l'avesse fatto con lei nello show avremmo tutti detto 'questa è una grande fo***ta serie'".



Donald Glover ha dichiarato che è stato proprio come un divorzio da Phoebe Waller-Bridge:"La parte più difficile è stato sapere quando dire che era finita. Chi si tiene il gatto? [...] Ma l'avevo portata nel progetto e avevo la sensazione che Phoebe non fosse completamente innamorata della cosa. Ma mi sento davvero bene per il fatto che se la cosa fosse sembrata più sua e avesse detto 'Adoro questa cosa' io le avrei detto 'Dovresti averla'".



Nel cast della serie anche Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Cole, John Turturro, Paul Dano, Sarah Paulson e Ron Perlman. La serie si ispira al celebre film del 2005: in Mr. & Mrs. Smith scoppiò l'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie che fece scandalo in tutto il mondo.