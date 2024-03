Perché Il problema dei 3 corpi non corre gli stessi rischi di Game of Thrones

Pochi autori possono vantare, come Benioff e Weiss, di essere passati dal giubilo generale all'ira collettiva nel giro di pochi anni. Il motivo è il finale di Game of Thrones, pomo della discordia per i fan della serie fantasy. Ora i due showrunner si stanno occupando de Il problema dei 3 corpi, che a mio parere corre meno rischi rispetto a GOT.

Il punto della questione è che David Benioff e D.B. Weiss, con le prime stagioni de Il Trono di Spade, dimostrarono di essere grandi adattatori: d'altronde, almeno fino alla quinta/sesta season, la qualità nella scrittura di Game of Thrones è rimasta di alto livello.

Tutto è capitolato quando i due showrunner hanno esaurito il materiale a disposizione nei romanzi di George Martin (a proposito, l'attesa sta per finire per The Winds of Winter?), dovendo praticamente inventare di sana pianta il prosieguo della storia. Con la supervisione di Martin, certo, ma senza quella bussola fondamentale che sono i primi 5 libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E infatti le stagioni 7 e 8 di GOT hanno fatto emergere problemi enormi di ritmo, sceneggiatura e caratterizzazione dei personaggi.

Il problema dei 3 corpi è il primo progetto "post-GOT" per i due autori ed è lecito, per chi non ha apprezzato il loro lavoro durante gli ultimi anni di collaborazione con HBO, temere come potrebbero andare le cose con la serie TV di Netflix.

A mio parere, in questo caso, possiamo stare più tranquilli: 3 Body Problem è infatti ispirata ad una trilogia di romanzi completa e conclusa, dunque il duo di showrunner dovrà limitarsi ad adattarne la senza metterci "il suo". Ovviamente dobbiamo comunque sperare che le scelte di trasposizione siano adeguate alla complessità del materiale di partenza. Leggendo la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi, possiamo evincere che in fondo la sfida sia stata vinta per adesso soltanto a metà.

Voi che ne pensate?

