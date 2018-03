Perché quest'anno Agents of S.H.I.E.L.D. è andato nello spazio?

Gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen hanno rivelato la ragione per la quale hanno deciso di esplorare lo spazio nella stagione 5 diDate pure un'occhiata alla news che segue se non temete le anticipazioni e gli spoiler!

Dopo anni di rapporti, intrattenuti più o meno volutamente, con forze extraterrestri arrivate sulla Terra, Coulson, Daisy, Simmons e il resto della squadra si sono trovati in un ambiente sconosciuto, dopo un finale incredibilmente interrogativo della stagione 4 del serial. Da allora, la squadra ha attraversato una serie di alti e bassi e si è persino celebrato un matrimonio, oltre alla messa in onda di un monumentale centesimo episodio (che noi, in Italia, vedremo il 4 aprile prossimo).

Parlando al WonderCon di quest'anno (tramite CinemaBlend), i produttori esecutivi Jed Whedon e Maurissa Tancharoen hanno ripensato alla creazione di questa stagione 5 di Agents of S.H.I.E.L.D., ambientata nello spazio e nel futuro. Whedon ha spiegato che cosa ha portato all'idea di mandare la squadra nello spazio, considerando gli eventi che erano occorsi nella stagione 4. E, dal momento che lo show è sempre stato radicato profondamente nella fantascienza, è stato interessante vedere lo sviluppo in quel futuro più che distopico:

Jed Whedon: "l'anno scorso è stato un anno pienissimo. Abbiamo avuto un sacco di cose in ballo. Abbiamo creato la realtà alternativa. Abbiamo inserito Ghost Rider. Abbiamo prodotto gli LMD. Perciò, avendo creato due versioni diverse di noi stessi e versioni alternative, ci siamo ritrovati a pensare: Cosa possiamo fare di completamente diverso?"

Maurissa Tancharoen: "la linea narrativa di Mack riflette ciò che stavamo pensando nella stanza degli autori. Si gira verso Coulson e dice "Siamo nello spazio. È l'unica cosa che non abbiamo ancora fatto. "Quindi era decisamente un'area da inserire che stavamo contemplando da un po' di tempo."

Beh, non fa una piega!

Siete curiosi di vedere il centesimo episodio di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Da noi lo show ritorna il 4 aprile, alle 21 su FOX.