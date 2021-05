Perché Ribéry ha la cicatrice? La storia del campione della Fiorentina

Ribery è uno dei giocatori più famosi ed incisivi degli ultimi anni. Dopo la fortunata parentesi al Bayern Monaco, il campione francese è approdato alla Fiorentina dove si è imposto come uno dei leader, anche in una stagione difficile come quella che si sta per chiudere.

Ribery è cresciuto in un quartiere molto difficile nel nord della Francia, che l'ha costretto a lottare sin da piccolo. Questo aspetto se l'è portato anche in campo dove la sua grinta e tecnica gli hanno consentito di fare la differenza in tutti i club in cui ha giocato.

E' innegabile però che la sua caratteristica più nota sia la cicatrice sulla guancia destra, vistosa e che non ha mai cercato di nascondere.

Il calciatore ha più volte spiegato che si tratta di un segno di ciò che gli è successo all'età di 2 anni, quando insieme ai genitori fu vittima di un incidente d'auto talmente grave che lo fece sobbalzare fuori dall'abitacolo, lasciandogli il grave segno sul volto.

Questa caratteristica portò i tifosi del Galatasaray ad affibiargli il soprannome "Scarface", che venne fuori dopo che alcuni tifosi sostituirono il volto di Al Pacino dalla locandina del film omonimo con quello di Franck.

Non è chiaro quale sia il futuro di Ribery, che secondo molti potrebbe lasciare la Fiorentina già a fine stagione. In dubbio c'è anche la permanenza di Antonio Conte all'Inter il prossimo anno: si prospetta un calciomercato infuocato.