Perché Rick and Morty hanno cambiato doppiatore? La spiegazione dello scandalo

Rick and Morty, la versione animata e più contemporanea di Doc e Marty della trilogia di Ritorno al futuro, avranno la loro settimana stagione ma in questo nuovo viaggio nello spazio-tempo c'è chi invece ha abbandonato la navicella spaziale di Rick. Stiamo parlando di Justin Roiland, voce del folle duo composto da scienziato e nipote.

Le nuove voci di Rick and Morty hanno già debuttato nell'anteprima della settimana stagione e ci sarà tempo per darne il verdetto ma cosa si cela dietro il licenziamento di Roiland? Semplice: un grande scandalo che si è abbattuto sul produttore e doppiatore, accusato di percosse domestiche, lesioni corporali e falsa incarcerazione per minaccia, violenza, frode e/o inganno.

La storia giudiziaria di Roiland inizia nel 2020 quando una donna lo accusò di violenza domestica e sequestro di persona. Successivamente, sempre più donne hanno denunciato Roiland e sono emerse nuove accuse: il doppiatore sarebbe stato coinvolto in incontri sessuali online con tre minorenni - come riportato dalla NBC - con foto, video e email in grado di dimostrare gli approcci di Roiland nei confronti delle sue fan. Ma le accuse per il co-creatore di Rick and Morty non sono finite qui: due donne hanno dichiarato di aver incontrato Roiland, mostrando inoltre messaggi di scuse per quanto accaduto, e un'altra di essere stata molestata.

Il doppiatore ha sempre rigettato le accuse, ma inevitabilmente lo scandalo ha gravato sulla sua carriera allontanandolo dallo show e portando i canali ufficiali di Rick and Morty ad annunciare il suo licenziamento lo scorso gennaio.

Con la settimana stagione, inizia un nuovo capitolo per lo show proprio a partire dalle voci iconiche dei protagonisti: ma chi sostituirà Roiland? I nomi dei nuovi doppiatori di Rick and Morty saranno svelati solo dopo la premiere.