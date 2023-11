Perché Rick tratta Summer meglio di Morty? La spiegazione commuove i fan

L'ultima stagione di Rick and Morty sta riservando grosse sorprese in merito alla trama principale dello show, quella che vede Rick alla perenne ricerca di Rick Prime, responsabile dell'uccisione della sua famiglia. Tuttavia, nell'ultimo episodio viene svelato un dettaglio collaterale, ovvero il motivo per cui Rick tratta in modo diverso Summer.

L'ultimo episodio procede nello sviluppo psicologico dei personaggi, facendo confessare a Rick il motivo per cui finora ha sempre trattato Summer in un modo del tutto differente da come invece tratta Morty. Come i fan hanno visto nel corso di Rick and Morty, più Summer si è sviluppata come personaggio e più è stata inclusa nelle avventure con Rick e Morty, così lei e Rick hanno avuto una dinamica molto diversa. Rick la vede come una persona alla pari, che non ha bisogno di essere compatita come fa con Morty.

Nel nuovo episodio della stagione 7 di Rick e Morty, Summer chiede finalmente a Rick perché fa di tutto per dare a Morty tutto ciò che vuole, mentre lei non lo ottiene così facilmente. Rick spiega che vede Summer come una persona alla pari, il cui affetto deve essere guadagnato e non solo dato come è stato con Morty. In effetti, Rick spiega persino che Summer gli ricorda sua nonna, Diane. Una spiegazione che ha commosso i fan dello show. Nel frattempo, Dan Harmon pare stare meglio senza Justin Roiland, in seguito all'allontanamento di quest'ultimo..

L'ultimo episodio di Rick and Morty inizia con Summer che fa dei lavoretti per Rick per guadagnare un cursore attributo, e quando le cose vanno male e lei e Morty finiscono per fondersi insieme, Rick rifiuta di aiutarla gratuitamente e le chiede di fare altri lavoretti. La situazione peggiora ulteriormente e Morty viene slegato da Summer e Rick e Summer devono trovarlo prima che Morty venga venduto a qualche milionario. È qui che Summer chiede perché Rick dia tutto gratis a Morty e Rick risponde che è perché Morty è un "cane".

Secondo la sua logica, Rick spiega che le persone prendono i gatti perché l'affetto di un gatto si deve guadagnare, e lui tratta Summer come una sua pari perché la vede come tale. È un richiamo a Diane, di cui ha ancora più bisogno visto che è stato precedentemente rivelato che Rick Prime ha spazzato via Diane in tutti gli universi con il Dispositivo Omega. Questo sottolinea ulteriormente il motivo per cui Rick ha fatto di tutto per mantenere vivo questo ricordo attraverso il suo computer (che ha la voce di Diane) e Summer.

Insomma, che ne pensate di questa commovente rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti.