Perché Riverdale cambia nome in Rivervale? La spiegazione

Ma come mai a un certo punto la città di Riverdale nella serie diventa Rivervale? Un evento all'interno della serie tv che ha preso le mosse all'inizio della sesta stagione, che sembrava pronto a cambiare le carte in tavola. Ma cosa era successo?

All'inizio della sesta stagione di Riverdale tutto cambia per la città che ospita i protagonisti e dà il nome alla serie. Infatti da Riverdale si è passati a Rivervale, dando un twist ancora più horror e dark a un prodotto che aveva già reso gli Archie Comics più adulti e con le tinte più inquietanti rispetto alla controparte cartacea.

Tutto nasce da una specie di sortilegio lanciato da Cheryl, stessa "maledizione" lanciata dalla sua antenata Abigail Blossom. Rivervale diventa quindi una sorta di realtà alternativa in cui tutti i protagonisti si ritrovano senza aver bene capito cosa è successo.

Tra l'altro a Rivervale tutti gli eventi che i personaggi conoscono non sono mai esistiti, e i toni sono decisamente più dark: ci sono fantasmi, maledizioni, ed eventi paranormali dappertutto. Ed è proprio in questo evento dentro la serie che c'è il crossover con Le terrificanti avventure di Sabrina, altra serie nata dalla Archie Comics.

Jughead è l'unico a rendersi conto che qualcosa non va, dato che nessuno sembra capire che ci si è spostati da Riverdale a Rivervale: spetta quindi a lui risolvere il mistero per riportare tutti nella loro realtà. Oltretutto, una volta tornati, le modifiche degli eventi di Rivervale rimangono e alcuni personaggi iniziano a manifestare poteri paranormali.

