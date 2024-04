Perché Rober Downey Jr ha dovuto interpretare quattro ruoli nella serie Il simpatizzante?

Su Sky e NOW sta per arrivare la nuova serie tv Il simpatizzante, che vedrà il neo-premio Oscar Robert Downey Jr interpretare ben quattro ruoli diversi: come mai questa strana scelta di casting?

Park Chan-wook, che è stato co-showrunner e ha diretto diversi episodi della serie, ha spiegato tramite un traduttore alla premiere dello show a Los Angeles martedì che "i quattro personaggi dovevano rappresentare i vari volti dell'America, quindi per trasmettere meglio questa idea in modo molto chiaro e diretto sono giunto alla conclusione che avrei dovuto chiedere ad un attore di interpretare tutti questi diversi personaggi”. Il co-showrunner Don McKellar ha aggiunto che la scelta aveva senso perché “volevamo che i personaggi fossero diversi ma non diversi l'uno dall'altro in modo cartoonesco. Volevamo vedere l’uomo sotto le maschere, perché era questo il punto, far capire che sono tutti collegati in qualche modo”.

Robert Downey Jr è stato la prima scelta, considerate le sue doti. Amanda Burrell, produttrice esecutiva dello show e presidente della compagnia di produzione Team Downey della star, ha detto che la società “voleva davvero fare qualcosa di rischioso”. Stando a quanto anticipato, il personaggio della star - anzi i personaggi - saranno fondamentali per la storia e diventeranno il centro di un grosso colpo di scena nell'episodio 7, che i creatori dello show ovviamente non hanno svelato.

