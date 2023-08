Perché la serie su Johnny Depp e Amber Heard non intervista Johnny Depp e Amber Heard?

Il documentario Depp v Heard ha debuttato oggi, 16 agosto 2023 su Netflix, portando sul piccolo schermo le vicende del processo che ha interessato le due star di Hollywood. In un’intervista con Variety, la regista Emma Cooper ha spiegato perché non ha voluto intervistare i due protagonisti durante la realizzazione della docu-serie.

Abbiamo riportato la notiza che Johnny Depp ha devoluto in beneficenza i soldi vinti dalla causa con l’ex moglie Amber Heard e l’uscita del nuovo documentario sul processo milionario che ha appassionato i fan dei due divi ha improvvisamente riacceso i riflettori sulla questione.

La filmmaker ha spiegato al magazine come fosse cosciente della polarizzazione intorno all’argomento: “Il livello di odio è equilibrato. Mi vanto del fatto di rimanere equilibrata nel documentario e di tenere il racconto sul 50/50”.

La Cooper ha spiegato come il centro delle tre parti del suo lavoro dovesse essere la reazione del pubblico e dei fan di fronte all’evento, più che l’evento stesso. Anche per questo il prodotto di Netflix non conterrà alcuna intervista a Amber Heard o a Johnny Depp: “In realtà la mia intenzione è sempre stata quella di cercare di far parlare il film della conversazione intorno al processo. Volevo allontanarmi da qualsiasi dichiarazione di lei o di lui all’interno del processo e volevo solo parlare di noi e del modo in cui guardiamo e poi discutiamo di eventi che non hanno nulla a che fare con noi. La serie parla proprio di questo, ma non posso fare a meno di guardare ad alcune delle cose che vengono dette su di me, senza che la gente abbia visto la serie, ed è interessante che la gente tragga molte conclusioni. Non era questa la mia intenzione”.

Un documentario, quello della Cooper, che, a prescindere dalle sue intenzioni, non potrà che creare ulteriore polemica intorno alla causa milionaria che racconta. Noi, intanto, vi lasciamo a una nostra analisi rispetto alla conclusione del processo Depp contro Heard.