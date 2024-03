Perché Shogun è girata quasi interamente in giapponese? Le scelte della produzione

A un primo impatto può sembrare una domanda banale, eppure niente dietro alla produzione di Shogun è stato dato per scontato, soprattutto il discorso sulla lingua. Vediamo allora quali sono state le scelte degli showrunner sul giapponese nella serie.

Ve lo dicevamo anche nel nostro first look di Shogun: l'elemento linguistico è fondamentale nella serie, che si concentra sul giapponese nella sua quasi totalità. I due showrunner infatti, Rachel Kondo e Justin Marks, hanno puntato subito sui "problemi" di traduzione del prodotto, che si sarebbero dovuti riflettere proprio all'interno della storia.

Durante la produzione avevano infatti pensato che sarebbe stato difficile includere così tante scene che si prendevano il tempo e l'impegno di tradurre più e più volte. Justin Marks ha però avuto la saggezza di spingere forte sull'elemento linguistico di Shogun, perché questo è ciò di cui l'intera storia parla.

La serie infatti vuole drammatizzare il problema della traduzione, sfruttando i punti di vista di un traduttore presente in scena di cui non ci si può fidare ciecamente, come per esempio Padre Martin Alvito, nella seconda puntata, oppure Mariko in quanto traduttrice in conflitto. Infatti ciò che Mariko decide di tradurre è tanto importante quanto quello che l'altra parte vuole comunicare.

Se volete c'è anche la nostra intervista agli showrunner di Shogun per una visione più approfondita, dato che il lavoro sul linguaggio giapponese non è soltanto legato al luogo in cui si svolgono gli eventi, ma è parte tematica della serie.

