Perché gli spin-off/sequel di The Walking Dead non escono in Italia?

Gli spin-off di The Walking Dead sono stati un bel regalo fatto a tutti quei fan che sentivano la mancanza di Rick e soci dopo la conclusione della serie madre: peccato che, al momento, i fan italiani non possano goderne. Perché mai nel nostro Paese non abbiamo ancora avuto modo di vedere le nuove serie sequel?

Ora che già ci siamo messi alle spalle il finale del penultimo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live (e che la prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon ha chiuso i battenti da un po') la domanda sorge effettivamente spontanea: arriverà mai il momento in cui anche in Italia potremo dare uno sguardo a questi spin-off tanto attesi?

La risposta è sicuramente sì, ma il quando è, al momento, ancora un mistero: Disney non ha ancora fornito indicazioni in merito, ma è lecito aspettarsi che, proprio come accaduto per la serie madre, i nuovi show arriveranno per intero sulla piattaforma streaming di Topolino. Non sappiamo, naturalmente, quali siano le cause del rallentamento: che l'Italia risulti esclusa dai programmi della distribuzione, però, è davvero difficile da credere! Al momento, insomma, c'è solo da pazientare e avere fiducia: il momento arriverà anche per i fan italiani.

