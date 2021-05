Perché la squadra di calcio Atalanta viene chiamata Dea?

L'Atalanta è una delle squadre-rivelazione degli ultimi anni. La squadra di Gian Piero Gasperini infatti non ha solo regalato un grande calcio, ma ha anche sfornato giovani che poi sono diventati protagonisti anche nelle rispettive nazionali.

A tutti però sarà capitato di sentire l'Atalanta a fianco del nome "Dea". La squadra infatti è così soprannominata, ma da cosa deriva?

Secondo quanto affermato in varie circostanze, infatti, questa denominazione sarebbe legata proprio al nome "Atalanta", che deriva dall'eroina mitologica greca. Atalanta infatti era la dea della velocità, e si dice che fosse molto veloce e sportiva al punto tale che avrebbe indetto un concorso in cui chiunque l'avesse battuta durante una gara di corsa, se la sarebbe aggiudicata come sposa, mentre gli altri concorrenti sarebbero stati uccisi.

A vincere la corsa fu Melanione, che la sposò, mentre gli altri furono uccisi.

Coloro che hanno avuto modo di seguire l'Atalanta nel corso delle ultime stagioni avrano sicuramente notato che Gasperini è solito proporre un gioco incentrato sulla corsa e l'atletismo, oltre che agonismo, quindi rispecchia a pieno la leggenda che precede il suo team.

L'Atalanta è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League a cui potrebbero non prendere parte Real Madrid, Juventus e Barcellona, dal momento che la UEFA è pronta a squalificarle.