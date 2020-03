Ecco perché Star Trek è ancora così attuale, secondo Patrick Stewart

Il pubblico e la critica stanno apprezzando la prima stagione di Star Trek: Picard e il ritorno nel franchise di Sir Patrick Stewart, e lo stesso attore ritiene importante per la longevità della saga la rilevanza dei temi trattati, oggi come nei decenni passati. La serie, che ha generato film, libri e spin-off, è ormai radicata nella cultura pop.

Parlando con Playboy, Patrick Stewart ha spiegato i motivi del successo del franchise, parlando anche di un suo recente viaggio in Italia. "Viviamo in un mondo complicato, in cui la necessità di prendersi cura degli altri membri della società è molto più potente di quanto non sia mai stata prima" ha detto. "Mia moglie ed io siamo stati in Italia all'inizio di quest'anno: Firenze, Bologna e Ravenna. Non ho mai riflettuto molto su queste città, quindi quando ho visto che erano città antiche - una chiesa qui, un vecchio edificio lì e non solo - e parti ancora vivaci della società italiana, sono rimasto stupito: la connessione tra passato e presente è ancora così forte. Anche Star Trek offre questo e il ritorno di Whoopi [Goldberg] indica che lo sarà ancora di più in futuro."

Un altro dei motivi per cui la serie continua ad essere rilevante nella società moderna è il modo in cui la tecnologia immaginaria della serie è arrivata poi nel mondo reale. "Ricordo quando uscirono i primi iPhone, qualcuno disse: Ti rendi conto che sono proprio come Star Trek?" ha scherzato Stewart, che non è troppo a suo agio con l'odierna tecnologia. "Ho appena grattato la superficie di ciò che il mio telefono può fare; l'attivazione vocale mi mette a disagio. Ma abbiamo accesso a CGI ed effetti speciali che sono molto più potenti di quelli che avevamo."

Mentre Star Trek: Picard va avanti e lo showrunner riflette su eventuali episodi auto-conclusivi, William Shatner assicura che il capitano Kirk non tornerà in Star Trek.