Perché Suits è diventato così popolare su Netflix?

Suits sta ottenendo un nuovo "rinascimento" grazie a Netflix. L'enorme successo che la serie sta raccogliendo ha, ovviamente, attirato nuovamente l'attenzione del suo creatore che ha svelato perchè, secondo lui, la serie continua ad avere così tanto riscontro anche ad anni di distanza.

La serie, che si è conclusa nel 2019, ha di recente ottenuto un nuovo picco di popolarità sulla piattaforma Netflix. Il creatore della serie, Aaron Korsh, ha finalmente detto la sua sulla serie ad anni di distanza dalla sua conclusione. Suits è entrata nella storia della serialità per il modo in cui è riuscito a raccontare un mondo così poco conosciuto e complesso. Proprio per questo motivo Suits sta facendo dei numeri da record su Netflix superando addirittura Mercoledì.

Korsh ha parlato della serie e delle implicazioni che ha avuto sul pubblico contemporaneo. "Penso che il motivo per cui le persone si sintonizzano sia una combinazione di ciò che vedono su TikTok, non c'è dubbio che ci sia una certa curiosità su Meghan [Markle], e, soprattutto, Netflix sa come invogliarti a guardare uno spettacolo televisivo e questo basta da solo. Ora, il motivo per cui penso che le persone stiano rispondendo? Non penso che sia totalmente diverso da come amavamo Ted Lasso quando è uscito durante la pandemia. Penso che con nei personaggi di Suits, le persone vedono se stesse in qualcuno e/o vedono chi vorrebbero essere, e c'è anche un ottimismo intrinseco, anche se accadono cose tristi" ha concluso.

Nel frattempo si inizia a pensare alla possibilità di realizzare una reunion di Suits. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!