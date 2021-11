Perché The Fall of the House of Usher non è parte del franchise di The Haunting?

Il creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor Mike Flanagan ha spiegato perché la sua nuova serie Netflix The Fall of the House of Usher, ispirata all'omonima opera di Edgar Allan Poe, non fa parte dello stesso universo narrativo.

Durante un'intervista con The Wrap, Mike Flanagan ci ha tenuto a precisare che The Fall of the House of Usher e il franchise di The Haunting sono due cose ben distinte, sebbene in molti siano convinti che anche questo progetto possa essere catalogato come parte di unico universo narrativo.

"Posso dirvi la ragione principale [per cui The Fall non è nel franchise di The Haunting]. Per essere parte di Haunting, bisogna che parli di fantasmi, no? E [Edgar Allan] Poe non parlava granché di fantasmi. E The Fall of the House of Usher nello specifico non è sui fantasmi. Quindi il motivo più evidente è che non c'è davvero una casa infestata" ha affermato Flanagan, aggiungendo anche altre motivazioni "All'infuori di ciò, le risposte più noiose: che lo stavamo sviluppando comunque come standalone, che è sempre stato concepito al di fuori di quell'universo... Ma capisco perché le persone vogliono che sia parte di esso".

"Ma vedrete che non è affatto il DNA di The Haunting... È una cosa sé a livello tonale e tematico. Non è qualcosa che abbiamo già fatto prima" anticipa però il regista, sceneggiatore e produttore "Quindi ci è parso troppo limitativo inserirlo nella categoria di The Haunting. È una serie a sé, con la sua follia, le sue esagerazioni, estrosità, la sua bellezza e i suoi elementi macabri e malvagi che lo rendono totalmente differente".

"Credo che quando arriverà sullo schermo, le persone se ne accorgeranno molto presto e diranno 'Oh, questo NON è The Haunting'" conclude "The Haunting è questa triste, travolgente ballata per violino, mentre questo è rock 'n' roll. È adrenalina. Quindi la differenza la noterete fin da subito".