Perché The Last of Us ha così pochi infetti? Rispondono gli autori: 'Non state giocando'

Ora che si è appena conclusa la serializzazione dello show HBO The Last of Us, molti spettatori, pur entusiasti della storia, avrebbero preferito un maggior numero di infetti - soprattutto considerando l'importanza che hanno nel videogioco. A rispondere alla loro richiesta sono Craig Mazin e Neil Druckmann, creatori della serie.

Così ha dichiarato Mazin: "Ovviamente, parte del processo di adattamento consiste nel capire come prendere il materiale originale del gameplay e trasferirlo su un mezzo 'passivo'. E gran parte del videogioco è incentrato su NPC da aggirare, scegliendo di evitarli, ucciderli furtivamente o soltanto affrontarli in modo diretto. Queste sono delle scelte possibili quando giochi. Gli NPC, invece, erano predoni, cannibali, FEDRA oppure infetti. Insomma, davvero molti combattimenti. Non saprei dire quale sia il numero massimo di uccisioni in una partita di The Last of Us, ma è sicuramente a tre cifre". Per approfondire l'argomento, ecco la genesi dei clicker di The Last of Us, tra gioco e serie TV.

Al contempo, però, "È possibile che ci saranno più infetti in seguito. Di diverse tipologie, magari. Ma all'interno degli episodi su cui ci stavamo concentrando penso che, alla fine, abbiamo sottolineato il potere delle relazioni e cercato di trovare un significato più profondo nei momenti di azione. Quindi la componente action potrebbe essere più ridotta di quanto gli spettatori immaginassero; e questo perché non riusciamo più ad attribuirgli un significato, o pensiamo che risulterebbe ripetitiva. Dopotutto, non lo stai giocando: lo stai guardando. E anche se a molte persone piace guardare il gameplay... be', penso che debba essere un po' più concentrato e propositivo quando lo trasmettiamo in TV".

Ad arricchire il discorso di Mazin ci pensano le parole di Druckmann: "Ogni azione" ha aggiunto, "ha l'obiettivo di muovere il personaggio in una qualche direzione. Ma se non commuove lo spettatore e serve soltanto per riempire tempo su schermo, allora abbiamo preso la facile decisione di eliminarla". In un'altra occasione, invece, gli autori di The Last of Us hanno parlato di QUEL momento con i clickers...

E voi cosa ne pensate? Il numero e la frequenza degli infetti sono adatti, o insufficienti per uno show post-apocalittico?