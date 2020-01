Perché The Witcher dura soltanto otto episodi? Ecco la risposta della showrunner

La showrunner della serie TV The Witcher, Lauren Hissrich, ha spiegato i motivi dietro alla decisione di sviluppare una prima stagione dello show con protagonista Henry Cavill composta da soltanto otto episodi.

Il successo di The Witcher, che in alcuni Paesi ha superato la celebre Stranger Things per popolarità, avrà soddisfatto molti dei fan di Geralt di Rivia e molto probabilmente avrebbero voluto vedere altri episodi della prima stagione. I motivi, però, dietro la scelta di non andare oltre le otto puntate è stato spiegato chiaramente dalla showrunner, che di recente ha anche fornito una risposta a una critica mossa dai fan di The Witcher.

Hissrich ha reso pubblico il proprio pensiero attraverso un post su Reddit, affermando:

"Il numero degli episodi è basato sulla storia che vogliamo raccontare, su ciò che pensiamo il pubblico guarderà e sul budget. Quando inizi a lavorare a uno show, e non sai se avrà successo, produrre più episodi significa che potrai investire meno danaro per ogni episodio. Sapevamo che non volevamo fare così. Otto rappresenta una sorta di numero magico".

Avete già visto questa prima stagione? Per tutti coloro che sono rimasti con qualche dubbio sullo sviluppo della storia, possono dare un'occhiata alla timeline di The Witcher. Ricordiamo infine che per gli amanti della nuova serie fantasy Netflix è stato pubblicato un divertente video con la sigla anni '90 di The Witcher.