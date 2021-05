Perché Totti ha lasciato la Nazionale? Riviviamo l'addio all'Italia del campione romano

Giocare nella Nazionale è la massima aspirazione di ogni calciatore che fin da bambino immagina di vestire i colori del proprio paese e di sollevare la Coppa del Mondo al cielo. Fortunatamente, è stato così per Francesco Totti che con la Nazionale Italiana ha vinto il Campionato del Mondo nel 2006 e una medaglia d’argento ad Euro 2000.

Totti ha esordito con la maglia della Nazionale il 10 ottobre 1998 in Italia-Svizzera 2-0 e da allora sono molti gli episodi che lo hanno visto protagonista dal famoso sputo al giocatore danese Christian Poulsen agli Europei del 2004 in Portogallo fino alla freddezza con cui ha calciato quel rigore fondamentale contro l’Australia a tempo quasi scaduto ai mondiali di Germania, rete che lanciò la corsa fino al trionfo di Berlino.



Totti lasciò la Nazionale nel luglio 2007 e lo annunciò in una conferenza stampa: "Ho deciso di smettere per non creare alcun problema al gruppo e allo staff tecnico; ho presa questa dura decisione per motivi fisici e non tecnici. Ho valutato la cosa per un anno dopo il Mondiale e ho deciso di smettere. È una decisione che fa più male a me che ad altre persone. A qualcosa devo rinunciare e purtroppo devo dire alla nazionale perché alla Roma non posso, la Roma ha la priorità".

Il campione giallorosso quindi lasciò l’azzurro, l’unica seconda maglia indossata in carriera, per dedicarsi esclusivamente alla sua Roma. La scelta certamente fu sofferta, ma c’è da ricordare che Totti subì un grave infortunio poco prima dei mondiali del 2006, frattura del perone sinistro con lesione della capsula legamentosa del collo del piede ma recuperò in tempo record per far parte della spedizione azzurra di Lippi in Germania.

I numerosi e fitti impegni con la squadra di club, l’avanzare dell’età, gli infortuni e qualche critica di troppo portarono Totti alla fatidica decisione di togliersi la maglia numero 10 dell’Italia.



“La decisione è stata presa prima dell’infortunio del 2006. Ogni anno facevo anche 60 partite e avevo problemi alla schiena. Dovevo mettere da parte qualcosa, e non potevo farlo con la Roma. Quindi purtroppo la scelta più brutta e obbligata era lasciare la Nazionale. La Roma è stata tutto per me e fortunatamente sono riuscito a chiudere la carriera con la Nazionale vincendo i Mondiali” ha dichiarato nel 2020 a Casa Sky Sport.

Dopotutto chiunque sogna di lasciare la nazionale con il titolo più ambito in bacheca dopo aver trascinato la squadra alla vittoria con gol e giocate da campione, anzi da leggenda.

