Perché Uomini e Donne non è andato in onda e quando torna in TV

Proprio quando la situazione ad Uomini e Donne stava per infuocarsi, il dating show di Maria De Filippi si è preso una pausa. Nella giornata di ieri, venerdì 22 Marzo 2024, infatti, il programma non è andato in onda su Canale 5.

Al suo posto ha trovato spazio sempre un altro programma di Maria De Filippi, Amici, che riprenderà con il format serale stasera con delle sfide che si preannunciano entusiasmanti. Nel sottopancia mostrato su Canale 5, infatti, si leggeva che Uomini e Donne non sarebbe andato in onda il 22 Marzo 2024 per fare spazio alle 14:45 ad “Amici - Lo Speciale”, seguito poi alle 16:10 dal daytime ordinario del talent show.

Non si tratterà però di una pausa troppo lunga, dal momento che Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda su Canale 5 lunedì prossimo, il 25 Marzo 2024, con le nuove puntate. Secondo quanto appreso, l’ultima registrazione si sarebbe svolta lo scorso 19 Marzo 2024, e quindi all’orizzonte ci sono ulteriori sviluppi, tra cui la scelta del tronista Brando che dovrà annunciare se uscirà dal programma con Beatriz D’Orsi o con Raffaella Scuotto. Ovviamente vi aggiorneremo su queste pagine con tutti gli sviluppi in arrivo dal fronte Uomini e Donne.

