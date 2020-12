Perché Walter White lascia l'orologio? Quel dettaglio in Breaking Bad, spieghiamolo

Nel finale di stagione di Breaking Bad Walter White (Bryan Cranston) ha lasciato il suo costosissimo orologio su un telefono pubblico in una stazione di servizio del New Mexico. Quell’orologio gli era stato regalato da Jesse per il suo 51° compleanno e c’è una spiegazione a questo gesto.

Dal momento che il cancro di Walter era tornato, il boss della droga aveva poco tempo per concludere i suoi affari i per i suoi ultimi addii e potremmo dire che il tempo era molto relativo in quel momento per lui.



Nell’episodio finale intitolato Felina, mentre guida attraverso il deserto, Walt si ferma a una stazione di servizio per fare rifornimento, ma usa anche il telefono pubblico. Prima di proseguire il viaggio, Walt si toglie il costoso orologio da polso Tag Heuer Monaco e lo lascia sul telefono pubblico.



Il creatore della serie Vince Gilligan ha spiegato questo dettaglio in Talking Bad, l'aftershow andato in onda dopo la messa in onda dell’episodio. Alla domanda sull'azione di Walt, Gilligan ha spiegato semplicemente che aveva a che fare con quello che sarebbe stato un errore di continuità dello spettacolo.

Nel flashforward visto nell'episodio della premiere della quinta stagione, Walt stava facendo colazione da Denny's e non indossava l'orologio. Visto che la scena del telefono sarebbe avvenuta prima che mangiasse da Denny's, Gilligan aveva solo bisogno di spiegare perché l'orologio era scomparso.

Nessun significato simbolico o strana teoria quindi, è stato fatto solo per mantenere la coerenza. Inoltre, nel finale, Jesse ormai era un nemico più che un amico per cui quel gesto è coerente con il lasciarsi tutto alle spalle e tagliare i legami con Jesse.



