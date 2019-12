Ecco perché Watchmen è di nove episodi invece dei dieci previsti all'inizio

Quando l'HBO ordinò la prima stagione di Watchmen, il piano era di produrre dieci episodi. Ma, alla fine, quelli andati in onda sono solo nove e dunque, che fine ha fatto la puntata fantasma? A rivelarlo è stato Damon Lindelof.

Lo showrunner ha spiegato, durante un'intervista con Collider, che nel bel mezzo dei lavori ci si è resi conto che la storia sarebbe stata più coesa e appropriata se sviluppata nell'arco di nove episodi e per questo è stato deciso il taglio del decimo.



La lampadina si è accesa in occasione del meraviglioso sesto episodio di Watchmen, quello in cui la protagonista Angela Abar (Regina King) subisce gli effetti delle pillole di Nostalgia che ha ingoiato tutte in un sol colpo. "Il piano originale era di farne 10", racconta infatti Lindelof, "poi, quando avevamo scritto i copioni del quarto e del quinto episodio e stavamo capendo come sarebbe stato il sesto — e il sesto doveva capitare proprio in quel punto della stagione in cui è capitato — ci siamo resi conto che una volta terminato saremmo stati molto più vicini alla fine".

Lo showrunner spiega infatti che con le rivelazioni avvenute nel corso dell'episodio non si aveva la sensazione di trovarsi a metà stagione, bensì quella di essere pronti all'atto finale dell'opera. A questo punto, c'era il rischio di dover allungare inutilmente la storia: "avevamo la sensazione che se avessimo girato gli episodi sette, otto, nove e dieci, uno di essi sarebbe stato un filler".

Questa opzione, però, è stata evitata con decisione: "sapevamo esattamente cosa dovevamo fare nella fase finale ed era tempo di farlo, non di mettere le cose in stallo".



Lindelof è soddisfatto del risultato complessivo, ma ha anche rivelato il suo unico rimpianto in Watchmen, curiosamente legato proprio al non essere riuscito a caratterizzare al meglio il personaggio di Lady Trieu (Hong Chau). L'autore, inoltre, ha anche spiegato l'assenza di Gufo Notturno nella serie. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Watchmen.