Perché Willow è stata cancellata? Cosa è successo su Disney+

Se c'è una serie tv che ultimamente non ha avuto fortuna è sicuramente Willow, basata sull'omonimo film di Ron Howard del 1988. Un prodotto cancellato dopo una sola stagione che non sembra destinato a tornare più: cerchiamo di capire assieme cosa è successo.

Arrivata come un sequel diretto della pellicola del 1988, Willow riportava in scena il mondo fantasy con Warwick Davis che aveva fatto sognare tanti spettatori alla fine degli anni '80. Il pubblico l'aveva anche accolta bene su Disney+ alla sua uscita a fine novembre 2022, eppure Disney ha deciso di cancellarla.

Questo nonostante l'accoglienza tutto sommato positiva anche della critica, eppure durante diverse cancellazioni tra Disney+ e Hulu per tagliare i costi della piattaforma è stata proprio Willow a finire sotto la falce di Bob Iger.

Non solo: la serie non è nemmeno più disponibile su Disney+. Willow è infatti anche stata rimossa dalla piattaforma circa sei mesi dopo la sua uscita, come a voler dimenticare quasi di averla prodotta. In più il prodotto televisivo è costato alla Disney una cifra che si aggira sui 106 milioni di dollari, risultando quindi un vero flop per la casa di produzione se dopo sei mesi dalla messa in onda veniva addirittura tolta dal catalogo streaming.

Warwick Davis infatti ha attaccato Disney per il trattamento riservato a Willow, finita sotto la scure dei tagli al budget della piattaforma e con un futuro quantomai nero, dato che sembra molto difficile che il prodotto possa continuare la sua avventura, almeno non su Disney+. Tutto questo anche se a marzo lo showrunner di Willow aveva annunciato una seconda stagione già scritta.

Ma voi avevate visto Willow oppure no? Siete rimasti scottati dalla sua cancellazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!