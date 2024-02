Percy Jackson 2, i lavori sullo script sono già iniziati: l'annuncio degli autori

Percy Jackson è un franchise che non è mai stato molto fortunato sul grande schermo, tanto che lo stesso autore dei romanzi ha spesso deriso le trasposizioni live action. Con il nuovo adattamento per la tv però, sembra che una nuova era di successi si prospetti all'orizzonte.

Questo perché, come la maggiore fedeltà della serie HBO su Harry Potter, anche la nuova trasposizione dei romanzi di Rick Riordan ha voluto mantenere una certa attinenza al materiale originale, contrariamente alle decisioni che furono prese per i lungometraggi.

Questo è solo uno dei motivi per cui la nuova versione è riuscita ad ottenere un riscontro decisamente più positivo da parte degli abbonati al servizio di Disney+.

Tutto ciò ha poi portato al via libera per una seconda stagione dello show, e secondo quanto riportato dallo stesso Riordan sulla piattaforma Threads: "Ieri è stata una buona giornata nella stanza degli scrittori dei nuovi episodi su Percy Jackson. Avevamo già iniziato qualcosa prima dello sciopero dei WGA, quindi non stiamo partendo da zero. Al momento le sceneggiature che abbiamo sono ottime".

Insomma, pare proprio che ci siano tutti i presupposti affinché il pubblico possa restare tranquillo per il futuro della serie, voi che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!