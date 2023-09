Percy Jackson: tutti i 7 dei dell'Olimpo confermati per la serie tv Disney+

Se dovessimo riflettere su quelli che sono stati i franchise più redditizi degli ultimi anni per quanto concerne il pubblico giovane, oltre al rinomato Harry Potter non potremmo escludere anche le avventure di Percy Jackson, la cui saga cinematografica è tutt'ora amatissima dal pubblico di massa e non solo.

Ovviamente, come è successo per la nuova serie tv su Harry Potter prodotta da HBO, era inevitabile che anche Percy Jackson prima o poi avrebbe ricevuto una trasposizione sul piccolo schermo, e questa ora dopo mesi e mesi di notizie sta finalmente per giungere su Disney+.

Ciò non toglie naturalmente che le notizie riguardanti il nuovo show siano finite, anzi è recente l'informazione secondo cui nella prima stagione dello spettacolo vedremo solo sette divinità, mentre le rimanenti saranno via via introdotte nel corso delle stagioni successive.

Questo dovrebbe sicuramente incuriosire gli appassionati della saga letteraria di Riordan, in quanto rispecchia perfettamente l'arrivo di nuovi personaggi via via che si prosegue con la lettura dei romanzi originali.

Sicuramente le aspettative per questa nuova trasposizione live-action sono alte, e molti tra quelli che erano rimasti delusi dalla versione per il grande schermo stavolta potrebbero trovare pane per i loro denti.

Voi che ne pensate? Se non l'aveste ancora visto ecco qui il trailer della serie su Percy Jackson.