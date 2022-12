Percy Jackson: Alexandra Daddario elogia il nuovo cast della serie in arrivo su Disney+

Mentre era impegnata nella promozione della sua nuova serie, Mayfair Witches, ad Alexandra Daddario è stato chiesto un parere sul cast della nuova serie su Percy Jackson, tratta sempre dai romanzi di Rick Riordan. Per chi non lo sapesse, la Daddario ha interpretato il personaggio di Annabeth nei due capitoli cinematografici prodotti dalla Fox.

Durante la conversazione si è parlato del casting di Leah Sava Jeffries nel ruolo che aveva interpretato originariamente. La Daddario ha dichiarato che il ruolo ha contribuito a plasmare la sua carriera.

"È meraviglioso. Quel film è stato fantastico per la mia carriera. È stato fantastico per la mia vita. È stata una parte meravigliosa da interpretare e sono così entusiasta per il fatto che lei potrà interpretarla. I libri di Percy Jackson sono molto amati. Io ne ho fatto solo una piccola parte".

Parte del motivo per cui Percy Jackson è stato riadattato è il fatto che Riordan ha ritenuto che i film si discostassero troppo dalla sua opera originale. Come ha spiegato in due e-mail ai produttori, che ha poi condiviso sul suo blog personale, pensava che diverse decisioni prese durante il processo di produzione avrebbero alienato il nucleo dei fan dei libri. Tra queste, alcuni momenti di blasfemia nella sceneggiatura e, soprattutto, il fatto che i personaggi siano adolescenti e non abbiano l'età originale di 12 anni (quindi pre-adolescenti).

Le sue preoccupazioni furono in qualche modo confermate dalla tiepida accoglienza ricevuta da entrambi i film. Sebbene nessuno dei due sia stato un fallimento abissale, con un incasso di circa 200 milioni di dollari a fronte di un budget di 90-95 milioni, nessuno dei due è stato un vero e proprio successo e il franchise si è fermato dopo soli due film, nonostante la serie originale di libri di Percy Jackson comprenda cinque romanzi oltre a una serie di spin-off. Entrambi i film hanno anche un punteggio basso Rotten Tomatoes.

Nel frattempo, aspettando la fine delle riprese di Percy Jackson, Rick Riordan ha annunciato un nuovo libro.