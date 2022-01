Percy Jackson, Alexandra Daddario tornerà nella serie Disney+? Ecco la sua risposta

Quando Disney+ ha annunciato la serie tv dedicata a Percy Jackson inevitabilmente i fan si sono chiesti se avrebbero rivisto il cast originale in qualche modo. Sfortunatamente, se speravate nel ritorno di Alexandra Daddario, vi rattristerà scoprire che l’attrice non sembra propensa a tornare.

I libri di Rick Riordan sono stati adattati in un film del 2010 e in un sequel del 2013. In una recente intervista con il podcast "UnWrapped" di WrapWomen, l'attrice, che ha interpretato Annabeth Chase in entrambi i film, ha respinto repentinamente l'idea di un suo coinvolgimento nella serie in arrivo su Disney+.

"No!" ha detto con una risata. “No, ho adorato Percy Jackson. Quando ho ottenuto quel lavoro, non avevo idea di cosa fosse. Ero una ragazzina, lavoravo in un bar, non avevo idea di cosa fosse Hollywood o di tutta questa roba. E così quando ho ottenuto quel lavoro, non sapevo davvero in cosa mi stessi cacciando. Sapevo che era davvero un grande film. Ed è stata l'esperienza più incredibile per una ragazza di 22/23 anni".

Ha continuato dicendo: “Chris Columbus, che lo ha diretto, e i suoi partner di produzione sono stati così di supporto, gli sarò eternamente grata. E, sai, ho imparato così tanto e ho continuato ad avere una carriera nel business che volevo avere. Ed è incredibile".



Daddario però sembra felice di passare il testimone a una nuova Annabeth: “Sono così eccitata per i ragazzi che saranno scelti per il ruolo e per come ispireranno una nuova generazione di giovani donne. Annabeth è un personaggio davvero stimolante per le persone. Ma no, non ne so altro oltre a questo, e non dovrei! Ero solo la ragazza del film".



Vi sarebbe piaciuto rivederla nella serie? Fatecelo sapere nei commenti! Alcuni rumors vorrebbero Daddario protagonista di un cinecomic nel prossimo futuro, ma per ora rimangono solo voci.