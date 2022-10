Percy Jackson and the Olympians: una nuova foto dal set riconferma la fedeltà ai romanzi

Ogni foto o nuovo aggiornamento che riceviamo dal set di Percy Jackson and the Olympians sembra ribadire un concetto: la serie sarà fedelissima ai romanzi di Rick Riordan. E lo sarà in ogni minimo dettaglio, anche in quelli più infinitesimali, come dimostra questa nuova foto dal set con protagonista Annabeth.

Le foto e gli aggiornamenti di cui vi parliamo si susseguono da settimane, mesi ormai. Segno che la produzione sta insistendo su questo punto, la fedeltà nei confronti di Rick Riordan, come principale strumento promozionale della serie. Soprattutto dopo il fallimento degli adattamenti di 20th Century Fox, ora passata a Disney assieme alle sue molte proprietà intellettuali. Prima quella foto dal set che riprendeva una scena cruciale di Percy Jackson. Poi l’annuncio che troveremo la Battaglia con Ares, definita la migliore di tutto Percy Jackson.

In questo caso stiamo parlando di grossi riscontri, di intere scene del romanzo riprese e ricostruite quanto più fedelmente possibile. Ma come ben sanno i lettori di Riordan, del fantasy in particolare e dei romanzi per ragazzi più in generale, i dettagli sono tutto. Soprattutto per rendere la caratterizzazione dei personaggi. E che la serie Disney+ lo sappia bene, di dover fare attenzione ai dettagli, ce lo dimostra uno apparentemente insignificante, che segnala però una fedeltà ai limiti del maniacale.

In una nuova foto dal set dell’attrice Leah Sava Jeffries diamo uno sguardo all’outfit del suo personaggio, Annabeth. E come ben ricorderanno i lettori, Annabeth è caratterizzata da un dettaglio fondamentale: un berretto degli Yankees da cui non si separa mai. Ora, proprio in questa immagine che trovate in calce all’articolo, ritroviamo il distintivo cappello inserito in una tasca dei pantaloni: “Se guardate da vicino, vedrete un certo accessorio di moda da cui Annabeth non si separa mai. E Leah è così talentuosa nell’interpretarla, è Annabeth fino al collo, quando vedrete capirete perché” – scrive Riordan allegando auguri di buon compleanno alla giovane attrice.