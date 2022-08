Percy Jackson and the Olympians, foto e video mostrano gli attori sul set della serie

Purtroppo non potremo vedere Percy Jackson and the Olympians prima del 2024, ma ciò non vuol dire che il cast e la crew non stiano lavorando sodo sul set della serie Disney+, e oggi sono trapelati in rete foto e video che ci mostrano i tre attori principali in azione.

Sono partite già da un po' le riprese di Percy Jackson and the Olympians, il nuovo adattamento (questa volta di naturale televisiva) della saga fantasy nata dalla fantasia di Rick Riordan, che porterà ancora sullo schermo le avventure del giovane figlio di Poseidone e i suoi amici, ma solo oggi abbiamo modo di vedere che aspetto avranno nello show i tre giovani protagonisti.

Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) si possono infatti intravedere in abiti casual per le strade di Vancouver nelle foto e nel video che trovate anche nel post in calce alla notizia, collocando probabilmente le riprese del giorno già nel mezzo della missione recupera Folgore che troviamo nel primo libro (e che abbiamo visto amche nel primo film con Logan Lerman, Alexandra Daddario e Brandon T. Jackson).

In attesa di scoprire altro sullo show di Disney+, vi ricordiamo che nel cast di Percy Jackson and the Olympians vedrete anche Megan Mulally, Timm Sharp, Virginia Kull, Jason Mantzoukas, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Glynn Turman.