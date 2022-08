Percy Jackson and the Olympians, il regista condivide nuove foto dal set

Procedono le riprese di Percy Jackson and the Olympians, la serie tv di Disney+ tratta dai celebri libri di Rick Riordan, e quest'oggi il regista dello show ha condiviso nuovi scatti dal set.

Non ci mostrano nulla di "spoileroso" i due scatti dal set di Percy Jackson and the Olympians che trovate anche nel post in cast alla notizia, e i commenti di James Bobin ("2 foto a 1 giorno di distanza, Percy dei Caraibi e The Percy Witch Project. Grazie clima di Vancouver. Che divertimento") aggiungono poco altro, ma è sicuramente rassicurante vedere che le riprese di Percy Jackson and the Olympians vanno comunque avanti, specialmente dopo gli ultimi update di Rick Riordan sulla possibile data d'uscita della serie Disney+.

La popolare saga nata dalla fantasia di Rick Riordan riceverà infatti un nuovo adattamento, questa volta per la tv, prodotto dalla piattaforma streaming della casa di Topolino, ma nonostante i frequenti aggiornamenti da parte dell'autore sul suo blog personale e tramite i social, sappiamo ancora molto poco al riguardo.

Tra i pochi dettagli che abbiamo, tuttavia, c'è la conferma della presenza del Minotauro, arrivata, tra l'altro, sempre tramite lo scrittore.

